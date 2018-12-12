Derelerin getirdiği çöpler limana doldu

Zonguldak’ta Liman Caddesinde derelerin getirdiği çöp limana dolarken, sahil adeta sarıya boyandı.
Zonguldak'ta Liman Caddesinde derelerin getirdiği çöp limana dolarken, sahil adeta sarıya boyandı.
Zonguldak kent merkezinde bir kaç gündür aralıklarla etkili olan yağmurun getirdiği çöp yığınları Yayla Mahallesindeki limana ulaştı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle teknelerini limana bağlayan balıkçı esnafı dereye çöp atan vatandaşlara tepki gösterdi. Yağmurla birlikte sahil sarıya boyandı. Çamurla birlikte deniz suyunun rengi değişti.