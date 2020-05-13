İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dereye düşen şahsı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak’ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi dengesini kaybederek dereye düştü.

Zonguldak'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi dengesini kaybederek dereye düştü. Şahıs AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Acılık mevkisinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi dengesini kaybederek tren raylarından dereye düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri yaşlı adamı düştüğü yerden kurtardı. Öte yandan hafif yaralı olarak kurtulan yaşlı adam tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan damın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.