Destekleme ve Yetiştirme kursları sınavı dijital ortamda yapıldı

Okullarda hafta içi ve hafta sonu destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, Zonguldak'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örneklem olarak belirlenen 19 okulda 172 öğrencinin katılımı ile kendi öğrenim gördüğü okullarında gerçekleştirildi. Birinci dönem DYK ortak sınavı, Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) üzerinden saat 09.00-15.30 saat aralığında yapıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Zonguldak dahil 81 ilde uygulanan destekleme ve yetiştirme kurslarının ortak sınav uygulamasına ilişkin süreci paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan; “Bakanlığımız tarafından uygulanan destekleme yetiştirme kursları ortak sınavını Bakanlığımızca ilimizden örneklem olarak belirlenen 19 okulumuzda 172 öğrencimizin katılımı ile gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz kendi okullarında dijital ortamda sınava dahil oldular. Bakanlığımız her alanda olduğu gibi eğitimde dijitalleşme konusunda da hayata geçirdiği uygulamalarla, dijital teknolojileri kullanım becerilerinin ve akademik başarılarının artırılmasına önemli katkılar sunuyor. Bu doğrultuda DYK ortak değerlendirme sınavlarını, Bakanlığımızın okullarımıza kurduğu “Bilişim Teknolojileri Sınıfları” nda ilk kez dijital ortamda gerçekleştirdik. Destekleme ve yetiştirme kursları öğrencilerimizin akademik yönden başarılarının artırılmasına katkı sunarken aynı zamanda okullar arsındaki imkan ve başarı farklılıklarının azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalardan birisisidir. Okullarımızda 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin yararlandığı destekleme ve yetiştirme kurslarında, öğrenme eksiklerini tamamlayan öğrencilerimiz akademik alandaki başarılarının takip edilmesi ve onlara geri dönüt verilmesi ve yapılan ölçme ve değerlendirmelerle sınav bitiminde sonuçlarına anında ulaşarak kendilerini değerlendirme imkânı buluyorlar. Sınava katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum, öğrencilerimizi bu sürece hazırlayan okullarımızın yönetim ve eğitim kadrolarına teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize okul ortamlarında bu imkanların sunulmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'e tüm eğitim ailemiz adına şükranlarımı sunuyorum.”