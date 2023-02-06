Dev dalgalar sahil şeridini aştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dalgalar sahil şeridine vurdu.

Ereğli şiddetli rüzgarlar ve olumsuz hava durumundan dolayı denizde oluşan sert dalgalara kıyıya vurdu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle sahil şeridinde oluşan dalgalar yürüme yollarını aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kuzey, iç ve batı bölgelerdeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ereğli'de hava sıcaklığının 1.8 dereceye kadar düştüğü kentte kuzeyden esen rüzgar sebebiyle sahil şeridinde dev dalgalar oluştu.