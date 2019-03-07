Devlet Bahçeli 15 Mart'ta Zonguldak'ta

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Mart 2019 günü Zonguldak'a gelecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Mart günü Zonguldak'a gelerek Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan'a destek mitingi yapması bekleniyor. Ayan, “Kıymetli arkadaşlarım Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli 15 Mart 2019 Cuma günü saat 14.00 da Madenci Anıtında Miting programımız olacaktır. Projelerimiz ve Türkiye gündemi adına çok önemli açıklamalarda bulunacak” ifadelerine yer verdi.