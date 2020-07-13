Devlet Konservatuvarından 28. yıl konseri

Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda 28. yıl anısına Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Korosu tarafından mini bir konser verildi.

Konser kapsamında kontrbasta Dr. Öğr. Üyesi İlker Kömürcü, şanda Dr. Öğr. Üyesi Melike Bolat, piyanoda Dr. Öğr. Üyesi Turgay Tunç, kemanda Öğr. Gör. Gonca Yerlikaya ve Arş. Gör. İlkay Göksel ve son olarak flütte Öğr. Gör. Emel Doğan Uğurlu sevilen şarkıları seslendirdiler.

Koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle konser, dinleyici katılımı olmadan gerçekleşen etkinlik, üniversitenin dijital platformu üzerinden sanatseverlerle buluştu. Konservatuvar Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kömürcü'nün yönetiminde, Türk Halk Müziği'nden, Klasik Batı Müziği'ne birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konserde dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşatıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin kuruluş yıl dönümünde verilen konserin kendilerini ayrıca onurlandırdığını ifade eden Devlet Konservatuvarı ekibi, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya teşekkür ederek, 28. yılın üniversiteye hayırlı olması temennisinde bulundular. Rektör Çufalı da üniversitenin yeni yaşını kutladıkları bugünde verdikleri müzik ziyafeti dolayısıyla konservatuvar ekibini kutladı.