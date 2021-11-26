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Devlet Tiyatrosu oyuncuları öğrencilerle bir arada geldi

Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü tarafından Kariyer Günleri kapsamında Devlet Tiyatrosu oyuncuları konservatuvar öğrencileri ile bir araya geldi.


Düzenlenen söyleşide "Otelde Cinayet" adlı oyunu sahnelemek üzere Zonguldak'ta bulunan oyunculardan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi mezunu Acar Çakmakçılar, Yasemin Ayşe Arpa ve Hakan Latifoğlu konservatuvar öğrencileri ile buluştu. Mesleki deneyimleri, kariyer yolculukları ve tiyatro ile ilgili birikimlerini paylaşan oyuncular konservatuvar öğrencileri tarafından ilgiliyle izlendi.


Söyleşi, soru- cevap kısmının ardından Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü'nün katılımcılara teşekkür belgelerini vermeleri ile sona erdi.

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