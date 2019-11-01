Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu'na Avrupa ödülü

Devrek'te Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu'na Avrupa Kalite Ödülü verildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu'na 2018 yılında e-Twinning faaliyeti kapsamında yapılan başarılı çalışmalarından dolayı Avrupa Kalite Etiket Ödülü verildi.

Zonguldak genelinde 5 okula ve Devrek'te ilk olarak Ahmet Taner Kışlalı Ortaokuluna verilen ödül hakkında konuşan okul müdürü Emin Yaşar, "Okulumuz İngilizce öğretmenlerimizden Zeynep Kalıncı'nın koordinatörlüğünde yürütülen e Twinning Projesiyle ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin lider, öncü ve parmakla gösterilen okulları arasında yerini almanın haklı gururunu yaşamaktayız. Ayrıca 2019 Yılı e Twinning Yıllık Konferansı 44 ülkenin bakanlık temsilcileri ve öğretmenlerinin katılımıyla 24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, Türkiye e Twinning Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, Ulusal Destek Servisi Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya Bal başkanlığında ülkemiz genelinde e Twinning faaliyetlerindeki başarılı çalışmalarından dolayı 27 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen konferansta Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Öğrenmelerimizden Zeynep Kalıncı'da bizleri temsilen okulumuzu temsil etmenin haklı onurunu yaşamıştır. Bu ödülün okulumuza verilmesinde katkıları bulunan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu