Devrek AK Parti Teşkilatından İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

Zonguldak'ın Devrek İlçesi AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından kahvaltılı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Yahya Çelik, İl Başkan Vekili Ömer Gülay, İl Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Bükrü, Merkez İlçe Başkanı Muharrem Ayçicek, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Devrek İlçe Başkanı Murat Durdubaş, Kadın Kolları Başkanı Nergiz Çelik, Gençlik Kolları Başkanı Serdar Davulcu, il genel meclis ve belediye meclis üyeleri hazır bulundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının İstiklal Marşı okundu. Davetlilere hitap eden AK Parti İlçe Başkanı Murat Durdubaş, ”Çok kıymetli davetlilerimiz ilçe teşkilatımız tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bizler AK Parti ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde dün olduğu gibi bugün yarın ve her zaman birlik ve beraberlik içerisinde el ele kol kola ülkemizi en üst seviyelere taşımayı görev bildik ve bilmeye de devam edeceğiz. Biliyorum ilçemiz belediyesinde başkanlık seçimini kaybettik ben ona kazara diyorum. İnşallah önümüzdeki seçimlerde değerli halkımızın da desteğini alarak yine AK Parti belediyesini göreve getirip vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Devrek'te belediye tarafından yapılan projeler hep bizim dönemimizde hayata geçmiştir. Mevcut belediye şimdiye kadar ciddi bir projeyi hayata geçirmiş midir? Bunu herkes biliyor. Ama inşallah tekrar Devrek Belediye Başkanlığını aldığımız zaman halkımıza eskiden olduğu gibi en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Her şey ortada fark belli öncesi ve sonrası ben takdiri yüce halkımıza bırakıyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Toplantının ikinci bölümü basına kapalı olarak devam edildi.