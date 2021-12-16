Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesinden bilim fuarı

Devrek'te Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından bilim fuarı düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde eğitim öğretim alanında faaliyette bulunan Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen “4006 Tübitak Bilim Fuarı” davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Okulun çeşitli katlarında düzenlenen fuar ile ilgili, bilgi davetlilere bilgi veren Okul Müdürü Musa Eren,” TÜBİTAK ‘ın desteğiyle düzenlediğimiz Tübitak 4006 Tübitak Bilim Fuarını açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile üretkenliğinin birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu imkanı ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda açılışını yaptığımız fuarımızda fizik alanında 2 proje, edebiyat alanında 4 proje, tarih alanında 1 proje, matematik alanında 3 proje, fen bilimleri alanında 2 proje, sosyal bilimler alanında 1 proje, rehberlik alanında 1 proje, coğrafya alanında 1 proje, İngilizce alanında 2 proje, Arapça alanında 1 proje, meslek dersleri alanında 1 proje, Türkçe alanında 1 proje olmak üzere toplam 21 projeyi 68 öğrencimiz 17 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. 2023 Eğitim Vizyonunun temel amacı çağın ve geleceğin becerileri ile donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Biz de Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak İnsanın en değerli varlık, sevginin en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en yüce değer, eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğu bilinci içerisindeyiz. Kurumumuzda çift kanatlı olarak hem mesleki hem de bilimsel alanda öğrencilerimizi çok yönlü bir geleceğe hazırlıyor olmanın mutluluğu içindeyiz” diye konuştu.

Düzenlenen açılış merasimine BEU Rektörü Dr. Mustafa Çufalı, İl Milli Eğitim Müdürü Zileyha Aldoğan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.