Devrek Anadolu lisesinden mezuniyet töreni

Devrek'te 102 Anadolu Lisesi öğrencisi okuldan mezun olmanın sevincini yaşadı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Anadolu Lisesi öğrencileri dört yıl aradan sonra okuldan mezun olmanın sevincini okul idarecileri, aileleri ve diğer davetlilerle paylaştılar. 2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı nedeniyle okul bahçesinde düzenlenen programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanırken, iyi derece ile mezun olan öğrencilere protokol tarafından teşekkür plaketleri verildi. Birinci olarak okuldan mezun olan Şevval Kayıkçı yaş kütüğüne dönem nişanını çakarken, protokol üyesi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Anadolu Lisesi Müdürü Siyami Akpınar, 'Çok kıymetli davetliler2022-2023 Eğitim-öğretim Yılı Devrek Anadolu Lisesi olarak kuruluşumuzun 30. yılında 24. dönem mezuniyet programı ve etkinliklerine hoş geldiniz sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, bugünün haklı gururunu yaşayan kalpleri heyecanla çarpan siz velilerimizi, öğrencilerimizi ve yakınlarını tebrik ediyorum. Değerli velilerimiz şu anda büyük bir özveriyle yetiştirdiğiniz, üzerine titrediğiniz, bu ana gelene kadar türlü fedakârlıklarda bulunduğunuz evlatlarınızın mutlu günlerine eşlik etmek için buradasınız. Sizlerin bu mezuniyet törenindeki yeriniz ve katkınız çocuklarınız kadar değerlidir. Yeri geldi onlarla birlikte geceleri yarınki dersi yetiştirmek için uykusuz kaldınız; yeri geldi düşük bir not alındığında onunla üzüldünüz, yeri geldi yüksek bir notla çocuğunuz sizinle siz de çocuğunuzla gurur duydunuz. Tüm bunları bu gençlerimizin yarınlara daha iyi hazırlanmaları için yaptığınızı biliyoruz biz şunu da biliyoruz başardınız. Bu önemli günün en önemli mimarları tartışmasız sizlersiniz. Dört yıl boyunca öğrencilerimizle tek tek ilgilenerek onların alanlarında kendilerini geliştirmelerine katkı sunmanız nedeniyle sizlere de öğrenci ve velilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Onlara sadece bilgi vermekle kalmadınız aynı zamanda bir birey olarak sorumluluklarını, bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı, lise mezunu olarak topluma karşı görevlerini öğrettiniz ve onlar için yaşamları boyu örnek alacakları bir model oldunuz. Öğrencilik, hayatın en güzel evresi ve bu evreyi tamamlamak üzeresiniz. Bundan sonra belki de hayatın zor kısımlarıyla karşılaşacaksınız; bu zor kısımla karşılaştıklarında o zorluğu aşacak gücü kendilerinde bulmalarını arzu ettiğimiz mezun öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu hayatın sınavdan ibaret olmadığını, ülkemizin özellikle sizlere ihtiyacı olduğunu bilmenizi hatırlatarak, mezun olan öğrencilerimizi bu umut ve inançla uğurluyoruz. Ama her şeye rağmen önümüzde bir sınav var. 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Üniversite sınavlarında tüm öğrencilerimizin başarılı olmalarını temenni ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yolunuz her daim açık olsun” diye konuştu.

Törenin ardından öğrenciler keplerini havaya atarak mezun olmanın keyfini çıkardılar.