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Devrek Arama Kurtarma tarafından sertifika programı düzenlendi

Devrek Belediyesi Arama Kurtarma Derneği tarafından sertifika töreni düzenlendi.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Arama Kurtarma Derneği (AKEM) tarafından güvenlik bölümü öğrencilerine yönelik sertifika töreni düzenlendi. Devrek Belediyesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksek Okulu ile Devrek Belediyesi Arama Kurtarma Merkezi Derneği işbirliği ile hayata geçirilen sertifika töreninde özel güvenlik öğrencilerinin Akem eğitmenleri nezaretinde aldıkları ilk yardım, arama kurtarma teknikleri, dağcılık, ip bağlama ve düğüm teknikleri, kurtarma istasyonu teknikleri, yangın çeşitleri, müdahale teknikleri, yangın çeşitleri ve müdahale teknik eğitimlerinin ardından eğitimler sonucunda başarı gösteren öğrencilere yetkililer tarafından kurs bitirme sertifikaları verildi. Belediye Nikah Salonunda düzenlenen sertifika törenine; Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu, Mali Hizmetler Müdürü Nafia Kabalaklı Çakır Akem Başkan Yardımcısı Seyhan Pirpir Akem Eğitmenleri Büşra Uzunoğlu, Derya Uzunoğlu,Nazif Altuntaş ,Kürşat Altuntaş, Cegiz Al, Üniversite Öğretim Görevlisi Tolga Meriç katılırken, törende yapılan konuşmaların ardından başarılı olan tüm öğrenciler sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadılar

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