İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek Atatürk Ortaokulundan dayanışma etkinliği

Devrek’te Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliğinin düzenlediği yardım ve dayanışma etkinliğine vatandaşlardan destek yağdıZonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliğinin düzenlediği dayanışma etkinliği vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Devrek'te Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliğinin düzenlediği yardım ve dayanışma etkinliğine vatandaşlardan destek yağdı


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliğinin düzenlediği dayanışma etkinliği vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Eski Anaokulu önünde düzenlenen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ve ilçe protokolü bir araya gelirken, maddi anlamda da destek yağdı. Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Kalaycı,” Burada davetlilerimizin destekleri ile elde edilecek gelir ile okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak için harcama yapılacaktır. Amacımız çocuklarımızın daha kaliteli eğitim ve öğretim alabilmelerini sağlamak ve sizlerle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.