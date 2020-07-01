Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 2016 yılında inşaatına başlanan ve 2019 yılında işletilmek üzere Öğretmen evine teslim edilen Devrek Baston Park yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

2016 yılında Güdümlü Proje Desteği kapsamında BAKKA tarafından desteklenen ihalesi yapılarak Devrek Baston Müzesi ve Doğa ve Kültür Parkı 35 dönümlük çevrili bir arazi üzerine kurulan ve içinde birçok kültürel ve sosyal aktiviteyi barındıran tesiste başta ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu ve yine ilçenin ünlü simidinin imalatının yer aldığı tesis hakkında bilgi veren Devrek Baston Park Müdürü Hüseyin Okay, şöyle dedi:

”İlçemizde Devrek Baston Satış Merkez, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı Projesinin yer aldığı tesisimizde Devrek bastonculuğunun korunması, sürdürebilirliği ve bastonculuk ve hediyelik eşya alanlarının devamlılığı için iyi bir dinlenme ve çalışma ortamı oluşturulmuştur. Baston Park'ta Devrek Baston kültürünün sergilendiği Baston Müzesi, yöresel ürünlerin satışa sunulduğu yöresel yemek (beyaz baklava, kömeç, simit) kültürünü yansıtan kır lokantasının yer aldığı ve 2016 yılında Güdümlü Proje Desteği kapsamında BAKKA tarafından desteklenen ihalesi yapılarak Devrek Baston Müzesi ve Doğa ve Kültür Parkı'nın tamamlanması bitirilerek Eylül 2019'da BAKKA'dan teslim alındı. Tesisimizin içinde baston imalat ve satış dükkanları, hediyelik eşya dükkanları, Devrek baston müzesi, baston imalatı için kara fırın, serender, Devrek ekmeği imalatı için fırın barındıran Devrek evi,100 kişilik kır lokantası, idari bina, güvenlik binası, yöresel ürünler pazarı, bir kilometrelik yürüyüş parkuru, kır düğün alanı, otopark mescidin yanı sıra 40 ıhlamur,40 kestane, 40 kiraz,40 deveci armudu ile çilek bahçelerimiz gezip görmeye değer yeşil alanlarımız içerisinde misafirlerimizi beklemektedir. Ayrıca hedeflerimizden birisi de gençlerimizi gerçekleştirilecek olan sosyal aktivitelerle ekranlardan uzak tutarak akranları ile bir araya getirmektir. Baston Parkımızda engelli vatandaşlarımız ile çocuklarımızın aileleri ile hoş vakit geçirebileceği alanlarımızı da göz ardı etmemek lazım. Devrek Baston Parkımız ulaşım açısından da çok kolay diyen Okay, Gerek Ankara, gerekse İstanbul'dan gelecek ziyaretçilerimiz Devrek'te bizleri ziyaret ettikten sonra aynı güzergahlarda bulunan il ve ilçelere de kolayca ulaşabilirler ve ilçemizde konaklamak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz içinde kaliteli konaklama otellerimiz de mevcuttur."