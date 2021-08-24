Devrek Bastonu Japonya'da görücüye çıkacak

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde üretilen dünyaca ünlü bastonlar Japonya'da tanıtılmak üzere yola çıkmaya hazır hale getirildi.

18 yıldan bu yana Japonya'da yaşayan Devrekli iş adamı Murat Enşici memleketinin el emeği göz nuru Devrek Bastonu'nu Japonya pazarına açılması için girişimde bulunarak tanıtım amaçlı 15 adetlik ilk parti bastonları ilgili firmadan Japonya'ya gönderme talebinde bulundu.

Devrek'te uzun yıllardan bu yana baston ustalığı yapan Sait Akar ile telefonda görüşen Murat Enşici el yapımı özel bastonlardan oluşan 15 adetlik özel bastonları satın alarak Japonya‘ya göndermesi talebinde bulundu. Özel olarak hazırlanan bastonlar ambalajlanarak Japonya'ya gönderilmek üzere yola çıkmaya hazır hale getirildi.

Devrek bastonunun belgesel filminin hazırlanmasını da sağlayan Enşici Japonya‘da Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte ilk defa bu belgesel film gösteriminin yanı sıra Devrek Bastonunu da tanıtımını da gerçekleştirecek.

Murat Enşici,”Şahsım olarak doğup büyüdüğüm memleketime vefa borcumu ödemem gerektiğine inanıyorum. Devrek'in Japonya ‘da tanıtımı için 18 yıldır birçok proje gerçekleştirdik ve yeni bir projemizi daha Eylül ayında hayata geçirerek Japonya Devrek'imizin tanıtımına ağırlık vereceğimiz bir etkinlik olacaktır. Devrek'imiz ile ilgili fotoğraflar hazırlattığımız belgesel filmler ve bastonlarımızla ilçemizi tanıtacağımız için heyecanlı ve umutluyuz.

Bu vesile ile Devrek bastonumuzu yurtdışı pazarlara açılması açısından da Japonya pazarı için bir ilki gerçekleştirmiş olmaktan da gurur duyuyoruz” diye konuştu