Devrek Belediye Başkanı Bozkurt'tan 'yangın' açıklaması

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensubu temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Bozkurt, 3'ü çocuk 14 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Geçtiğimiz günlerde ilçemizde ki beş katlı bir binada meydana gelen ve 14 kişinin etkilenmesine neden olan yangına ekiplerimiz yedi dakika içinde müdahalede bulunarak meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmişlerdir. Ne yazık ki o gün meydana gelen olaydan sonra bazı kişiler tarafından hiç hoş olmayan dedikodular üretilerek müdahalenin adeta bir fiyasko ile sonuçlandığını iddia etmişlerdir. Olaya 7 dakika içinde tam teçhizatlı ekipmanları ile itfaiye personelimiz vakıf olmuşlar, yaralanma ve ölüm meydana gelmeden kurtarma çalışmalarını başarı ile tamamlamışlardır. Ancak belediye de adı bile olmayan bir birimde daha evvel görev yapmış şimdi ise temizlik işlerinde mesai yapan bir arkadaş her şey kontrol altına alındıktan 10 dakika sonra olay yerine gelerek güya yangına müdahalede bulunmuş ve 14 kişinin diri diri yanmasına engel olmuş. Bu ne tezattır, be ne gaftır. Allah aşkına böyle bir şeyin olması mümkün mü? 19 itfaiye eri ne yapmışlardır birisi yetkisi olmadan olaydan 10 dakika sonra geliyor kameralara poz vererek yangına müdahalede bulunduğunu iddia ediyor ve birileri de bu zatı günün kahramanı olarak lanse ediyorlar. Ben asla personelimi kimseye ezdirmem. Buradan da o şahsa teşekkür ediyorum duyarlı davrandığı için ama cambazlık yaparak, kendini kahraman ilan ederek bir yerlere varamaz bu kişi. Arkadaşlarımız olaya müdahale esnasında canlarını ortaya koymuşlardır. Hiç kimse itfaiye üzerinden kendisine prim çıkarmasın zaten çıkartmam da arkadaşlarımın hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. O olaydan sonra gerek sokak dedikodularını ve gerekse sosyal medya üzerinden bizleri yıpratmaya çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım” diye konuştu