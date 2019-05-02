Devrek Belediye meclisi toplandı

Zonguldak'ın Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen meclis toplantısı gerek kameralar nezaretinde dışarıda bulunan Devreklilere canlı olarak ve gerekse meclis salonunda vatandaşlara açık olarak gündem maddeleri ele alındı.

Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısına saygı duruşu ile başlanırken, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Belediye Meclisi seçilen yeni üyelerin rozetlerini teker teker kendi elleri ile taktı. Toplantı da yapılan yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşüldü Belediye Meclisinin 2019 Yılı Olağan 5. Toplantısında 7 gündem maddesinde şu konular ele alındı. 2018 Mali yılı Bütçesi İdare ve Kesin Hesabının görüşülmesi, norm kadro esaslarına göre Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Recep Korum'un aylık ödeneğinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi, belediye ile Tüm-Bel-Sen Memur Sendikası arasında toplu sözleşme yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi, Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından Belediyeye bedelsiz olarak bir adet 1992 model aracın tahsisi edilmesi talebinin görüşülmesi. İç Anadolu Belediyeler Birliği'ne üye olunması talebinin görüşülmesi, İlçenin Eski Mahalle Dr. Veysel Atasoy Caddesi numara 28'de bulunan belediyeye ait iş yerlerinin Eski Mahalle Muhtarlığına tahsisi ile diğer mahalle muhtarlık ofislerinin resmileştirilmesi ve mahalle muhtarlarına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi ile AK Parti grubunun meclise verdiği önergede belediyenin su fiyatlarında indirime gidilmesi görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi