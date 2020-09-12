Devrek Belediyesi bisikletleri tamir edecek

Bu amaçla Devrek Belediyesi, 16 Eylül 2020 Çarşamba günü 09.30-17.00 saatleri arasında çocuk, yaşlı, genç gözetmeksizin Devrek'te yaşayan ve bisikleti bozuk olan tüm vatandaşların bisikletlerini tamir ettirecek.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Hava kirliliği üzerine hayatımızı kötü yönde etkileyen konuların en başında her gün kullandığımız motorlu taşıtlar geliyor. Sıfır emisyonlu hareketlilik, sürdürülebilirlik ve nefes alan bir dünya için halkımızın bisiklet kullanmasını istiyoruz. Bu amaçla belediye olarak bisikleti bozuk olan vatandaşımızın bu sorununu gidereceğiz. Onlardan sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini tercih etmelerini istiyoruz” diye konuştu.