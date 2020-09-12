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Devrek Belediyesi bisikletleri tamir edecek

Bu yıl ilk kez Avrupa Hareketlilik Haftasını kutlayacak olan Devrek Belediyesi, “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” temasıyla Devreklileri bisiklet kullanımı teşvik edecek.


Bu amaçla Devrek Belediyesi, 16 Eylül 2020 Çarşamba günü 09.30-17.00 saatleri arasında çocuk, yaşlı, genç gözetmeksizin Devrek'te yaşayan ve bisikleti bozuk olan tüm vatandaşların bisikletlerini tamir ettirecek.


Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Hava kirliliği üzerine hayatımızı kötü yönde etkileyen konuların en başında her gün kullandığımız motorlu taşıtlar geliyor. Sıfır emisyonlu hareketlilik, sürdürülebilirlik ve nefes alan bir dünya için halkımızın bisiklet kullanmasını istiyoruz. Bu amaçla belediye olarak bisikleti bozuk olan vatandaşımızın bu sorununu gidereceğiz. Onlardan sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini tercih etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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