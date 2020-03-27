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Devrek Belediyesi hijyen ürünlerinde denetimde bulundu

Devrek Belediyesi “Koronavirüs” nedeniyle hijyen ürünleri satan mağazalarında fiyat denetiminde bulunduZonguldak’ın Devrek Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede hijyen ürünleri satan mağaza ve dükkanlarda fiyat denetiminde bulunuldu.

Devrek Belediyesi “Koronavirüs” nedeniyle hijyen ürünleri satan mağazalarında fiyat denetiminde bulundu


Zonguldak'ın Devrek Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede hijyen ürünleri satan mağaza ve dükkanlarda fiyat denetiminde bulunuldu.


Hayata geçirilen uygulama ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Malum dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde de “ Koronavirüs” adı altında bir virüs var ve bu insanların adeta korkulu rüyası haline geldi. Bizde bundan dolayı ilçemizde kişisel hijyen ve koruma malzemeleri olan maske, eldiven ve çeşitli ürünlerde vatandaşlarımızın artan şikayetleri üzerinde fiyat denetimi gerçekleştirdik. Bu kapsamda denetimlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir” diye konuştu.

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