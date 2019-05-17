Devrek Belediyesi Ramazan ayı şenliklerine start verdi

İslam aleminin kutsal ayı olan ve 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı nedeniyle Devrek Belediyesi tarafından çocuklara yönelik özel eğlence programı düzenledi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi tarafından “Ramazan Eğlenceleri” adı altında özellikle çocuklara yönelik eğlence programı düzenlendi Bu yıl belediyenin ilk etkinliği kapsamında yer alan şenlikler iftar programının ardından hayata geçirilirken, Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen organizasyonlarda Karagöz, Hacivat gösterileri ile palyaçolar eşliğinde yarışmalarda çocuklar eğlenmenin tadını çıkardılar.

Devrek Belediyesinin bu yıl ilk kez hayata geçirdiği programdan çok mutlu olduklarını belirten aileler,” Öncelikle Belediye Başkanımız Çetin Bozkurt'a teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız en son 23 Nisan'da yine belediyemizin düzenlediği ücretsiz lunapark ve diğer etkinliklerle eğlenmişlerdi bu akşamda Hacivat, Karagöz ve palyaçolarla eğlencenin doruğuna ulaştılar başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştular. Programın ardından Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu