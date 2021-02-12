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Devrek Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Devrek Belediyesi etkili olması beklenen kış şartları nedeniyle sokak hayvanları için de gerekli hazırlıklarını tamamladı.


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediyesi önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen kış şartları nedeniyle ilçe sokak ve caddelerinde başıboş bulunan sokak hayvanları için gerekli hazırlıklarını tamamlayarak hayvanların mağdur olmaması için tüm önlemlerini aldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Belediye olarak bölgemizde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle hayvanların kış mevsiminde soğuktan etkilenmemeleri, aç ve susuz kalmamalı için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Bu amaçla,3 ton kedi ve köpek maması yiyeceğini hazır hale getirdik. Kışın bastırmasıyla birlikte çeşitli noktalara kedi ve köpeklere mama ve su bırakılacak güvercin kuşlar içinde yemlerimiz hazır bekletiliyor.


Bir kentin çağdaşlık düzeyi sokak hayvanlarına nasıl muamele edildiği ile yakından ilişkilidir. Biz Devrek Belediyesi olarak can dostlarımız olarak gördüğümüz sokak hayvanları için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Hemşerilerimizin bu konuda Gerekli duyarlılığı göstererek havaların soğumaya başladığı bu günlerde sokakta yaşayan canlarımızı yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

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