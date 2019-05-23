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Devrek Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinliği

Devrek Belediyesi tarafından bu yıl hayata ilk kez geçirilen Ramazan ayı etkinliği vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediyesi tarafından düzenlen” Ramazan Ayı Etkinlikleri” kapsamında hayata geçirilen etkinlikler ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Devrek Cumhuriyet Alanına teravih namazından sonra başlayan programda Devrek Müftülüğü ve Devrek Mevlana Kardeşliği Grubunun ortaklaşa olarak düzenlediği Kur'an-ı Kerim Tilaveti, ilahi dinletisi ve semazen gösterileri büyük ilgi toplarken, düzenlenen organizasyondan dolayı vatandaşlar Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a teşekkür ederlerken, bu tür programlarını devamını diliyoruz talebinde bulundular.

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