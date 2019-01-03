Devrek Belediyesi yılın ilk aylık meclis toplantısını yaptı

Devrek Belediye Meclisi 2019 Yılının ilk meclis toplantısını Mustafa Semerci Başkanlığında 12 gündem maddesiyle hayata geçirdi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan belediye meclis toplantısı Başkan Mustafa Semerci meclis üyeleri ile bir araya gelerek Ocak ayının ilk gündem maddeleri ele alındı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından yoklama ile başlayan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Semerci,” Belediye Meclisimizin 2019 yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplanmış bulunmaktayız. 12 gündem maddesi ile toplantıyı başlatıyorum. Toplantımızın meclisimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve gündem maddelerinin görüşülmesini başlatıyorum “dedi. Düzenlenen meclis toplantısında Belediye Meclisin 2019 yılında görev yapacak Meclis İhtisas Komisyonlarının üye seçimlerinin yapılması, Belediye Meclisinin 2019 yılında görev yapacak Meclis Denetim Komisyonu'na üye seçimlerinin yapılması, Belediye Meclis üyelerine 2019 yılında ödenecek olan Huzur Hakkı bedelinin belirlenmesi, Belediye de 2019 yılında çalıştırılacak olan Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin ve ücretinin belirlenmesi, Belediye de 2019 yılında çalıştırılacak olan Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personelin ve ücretinin belirlenmesi, Belediye Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde görevleri personelimizin 2019 yılında uygulanacak fazla mesai ücretinin görüşülmesi, İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, Türlü İşler Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, Devrek TOKİ Yapı Temsilciliği'nin Konutlar içerisinde yer alan Ağalar Mahallesi 763 numaralı Sokak isminin Şehit Ferhat Yılmaz Kavak Sokak adı ile değiştirilmesi talebinin görüşülmesi, ZONÇEB'e ödeme için alınan İller Bankası'ndan kredi kullanımı kararında güncelleme yapılması talebinin görüşülmesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Kurumuma hibe edilen 1 Adet arasöz aracının kabulü konusunun görüşülmesi, İlçenin 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan Mülkiyeti Belediye ye ait taşınmazların, 10 yıl süreli kiraya verilebilmeleri için Belediye Encümenine Yetki Verilmesi talebinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

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