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Devrek Belediyesi'nden aylık meclis toplantısı

Devrek Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı, Meclis Başkanvekili Osman Erenoğlu başkanlığında yapıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda, Devrek Belediye Meclisinin 2021 yılında da her ayın ilk perşembe günü saat 16.00'da toplanması ve Ağustos ayında tatil yapması kararlaştırıldı.


Devrek Belediyesine ait eski anaokulu binasının arkeolojik ve etnografik ürünlerden oluşan Kent Müzesi kurulması talebi, türlü işler komisyonuna havale edilirken, gündemdeki konular ve gündeme ilave edilen konular görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

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