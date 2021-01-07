Devrek Belediyesinden aylık meclis toplantısı

Toplantısı Başkan Çetin Bozkurt başkanlığında yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantı da gündemin 15 maddesi görüşüldü. Belediye Meclisinin 2021 yılında görev yapacak Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi. Komisyonda, Faik Mekik, Şeref Aydınlı, Çetin Kuzlu, Emre Ocakçıoğlu ve Aziz Güney görev yapacak. Toplantı da Eski Anaokulunun kent müzesine dönüştürülmesi kararı ise oy birliğiyle alındı. Devrek'in kültür, sanat, sosyal ve yaşamsal değerlerinin sergileneceği kent müzesi geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi yapacak.

Toplantıda ayrıca, zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde görev yapan personelin 2021 yılı fazla mesai ücreti de 344 lira olarak belirlendi. 2021 yılında çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personellerin ücretlerine yüzde 7.35 oranında zam yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. Pandemi nedeniyle esnaftan işgaliye parası alınmaması ise oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin diğer maddeleri de okunarak kabul edildi.

Toplantı 4 Şubat 2021 tarihinde toplanılmak üzere sona erdi.