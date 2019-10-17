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Devrek Belediyesi'nden Barış Planı Harekatına destek

Devrek Belediye meclisi Barış Palanı Harekatına destek için olağanüstü toplandı.


Zonguldak'ın Devrek Belediye meclis üyeleri halen devam etmekte olan Barış Planı Harekatına destek vermek için Başkan Çetin Bozkurt nezaretinde bir araya geldiler.


Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı vatandaşlara da canlı olarak aktarılarak bilgi sahibi olmaları sağlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından düzenlenen olağanüstü toplantıda konuşan Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Belediye meclisi olarak hiçbir şekilde parti ayırımı yapmaksızın halen devam etmekte olan Barış Planı Harekatına destek vermek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ülkemiz zor dönemlerden geçmektedir. Zor dönemlerden geçerken, özelikle ülkemizin toprak bütünlüğüne kasteden insanlarla Mehmetçiğimiz mücadeleye devam etmektedir. AK Parti grubunun talebi ile bir araya gelmiş bulunuyoruz ve kendilerine bu hassasiyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Harekat başladığından bu yana belediye olarak ta gerek sosyal paylaşım ve gerekse basın yayın yoluyla harekatın arkasında olduğumuzu beyan etmiştik ve bu beyanımız da sonuna kadar devam edecektir” diye konuştu.

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