Devrek Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı etkinliği

Devrek Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle vatandaşlara yönelik kutlama etkinliği düzenlendi.

Devrek Belediyesi tarafından organize edilen ilk etkinlik Karşıyaka Mahallesinde başlayan ve yüzlerce kişinin katıldığı Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü programı Cumhuriyet Alanında sona erdi. Yürüyüşün ardından Belediye Çocuk Korosu tarafından mini konser verilirken, Devrekli sanatçı Sefer Sarı'nın verdiği konser ile etkinlik devam etti.

Saat 21'30'da sahne alan Pop Star Firdevs ise okuduğu bir birinden güzel parçalarla Devreklilere unutulmaz saatler yaşattı. Organize edilen program havai fişek gösterileri ile sona ererken, sanatçı Firdevs'e Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edildi

Düzenlenen etkinliklere; CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay , Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve yüzlerce Devrekli katıldı