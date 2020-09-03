Devrek Belediyesinden Eylül Ayı Meclis Toplantısı

Zonguldak'ın Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen meclis toplantısının 2020 yılının Eylül ayının olağan toplantısında meclis kararları ele alındı.

Covit-19 kuralları çerçevesinde hayata geçirilen toplantı Şehirlerarası Yeni Otobüs Terminal Binasının ikinci katında yapıldı.

9 gündem maddesiyle Başkan Çetin Bozkurt tarafından açılan toplantıda, İmar Raporlarının görüşülmesi, Palan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi, Türlü İşler Komisyonu Raporlarının görüşülmesi, Vergi Dairesi Müdürlüğünde yapılacak gayrimenkul satış işlemlerine esas kurulacak olan Komisyonda görev almak üzere bir Meclis Üyesi seçilmesi talebinin görüşülmesi, Belediyede emekliye ayrılan ve ayrılacak olan personellerin kıdem tazminatlarının ödenmesi için İller Bankasından kredi kullanılması talebinin görüşülmesi, Akmercan A.Ş. tarafından ilçede yapılan doğalgaz altyapı işlerinde yaşanmakta olan deplesa maliyetleri ile ilgili kanunun görüşülmesi, Murat Bostancı'nın Devrek Ağalar Mahallesi 5 ada 71 parsel numaralı taşınmazda bulunan AJE'nin kalkması ile hali hazırdaki İmar Planının devam etmesi talebinin görüşülmesi, Ahmet ve Dinçer Esen'in Devrek'in Yeni Mahalle Kırıklar Mevkii 509 ada 5 Parsel taşınmazda İmar Planı değişiklik talebinin görüşülmesi ilke Toksözler Ltdi.Şti'nin ilçenin Yeni Mahalle Kırıklar Mevkii 509 7 Parsel taşınmazda İmar Planı talebinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.