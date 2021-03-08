Devrek Belediyesi'nden iş güvenliği eğitim semineri

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Devrek Belediyesi, Devrek Bel. İmar İnşaat Turizm Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dev-Bel)'nde çalışan 215 personele yönelik hizmet içi eğitim semineri başladı, ilki bugün verilen seminerler 5 gün sürecek. Belediye Nikah Salonunda başlayan iş güvenliği eğitim seminerinde personele bölümler halinde hizmet içi eğitim seminerinde İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Çelik tarafından iş sağlığı ve güvenliği, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumlulukları, acil durumlarda yapılması gerekenler, yangın güvenliği, iş güvenliği ekipmanlarının tanıtılması, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kaza, yaralanma, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması gibi konularda bilgilendirilip portör muayeneden geçirildi.

İş sağlığı güvenliğinde her çalışanın bilmesi gereken en önemli noktanın sağlık ve güvenlik işaretleri olduğuna değinen İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Çelik, kırmızı rengin yasak ve tehlikeli durumu, sarı rengin uyarı, mavi rengin zorunluluk, yeşil rengin ise acil çıkış ve ilk yardım anlamına geldiğini söyledi. İş kazalarının sebeplerini anlatan Çelik, çalışma ortam koşulları, yönetim hataları, insan faktörlerinin göz ardı edilmesi, çalışana yeterli ve uygun eğitim verilmemesi, denetim eksikliği gibi işverenden kaynaklı iş kazalarının yanı sıra, bazı iş kazalarının da çalışanların dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarından kaynaklı olduğunu, vurguladı. Devrek Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar, tüm personelin yaptıkları işlerle ilgili olarak güvenli çalışabilmeleri için bu tür seminerler düzenlediklerini belirterek, “Personelimizin güvenli bir şekilde çalışması bizim tek arzumuzdur. Yaptıkları çalıştıkları işlerde başarının en büyük etkeni güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışma olgusudur. Bunun içinde personelimizi hem hakları hem de sağlık ve iş güvenliği alanlarında bilgilendiriyoruz” diye konuştu

Devrek Belediyesi personeli eğitimlerinin tamamlanmasının ardından sertifikalarını alacaklar.