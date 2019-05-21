Devrek Belediyesinden kurum amirlerine iftar yemeği

Devrek Belediyesi tarafından ilçede görev yapan kurum amirlerine yönelik iftar yemeği düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanlığı tarafından ilçede görev yapan kurum amirlerine yönelik iftar yemeği düzenledi.

Devrek Yaşam Park'ta organize edilen iftar programında kurum amirleri ile bir arada bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Malum henüz göreve geleli iki ay kadar bir zaman oldu. İlçemiz sınırları içinde görev yapan birçok kurum amiri ile tanışma imkanını yakalayamadık. Bu organizasyonu düzenlememizin asıl amacı da hem kurum amirleri ile tanışıp hem de ilçemizde ki bazı sorunları hep birlikte masaya yatırarak çözümler üretmektir. Davetimize iştirak ederek iftar programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu