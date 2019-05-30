Devrek Belediyesinden Ramazan etkinlikleri sona erdi

Devrek Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen Ramazan etkinlikleri sona erdi

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen “Ramazan Ayı etkinliklerinin sonuncusu Karşıyaka Mahallesinde gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediyesi tarafından düzenlen" Ramazan Ayı Etkinlikleri" kapsamında hayata geçirilen etkinliklerin ilki Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilirken sonuncusu da Karşıyaka Mahallesinde hayata geçirilerek bu seneki Ramazan ayı etkinlikleri sona ermiş oldu.

İlçede yaşayan vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan etkinlikler Teravih namazının ardından teravih namazının ardından Devrek Müftülüğü ve Devrek Mevlana Kardeşliği Grubunun ortaklaşa olarak düzenlenirken, yaklaşık iki saat süren program Kur'an-ı Kerim Tilaveti, ilahi dinletisi ve semazen gösterilerinin ardından sona erdi. Düzenlenen organizasyondan dolayı vatandaşlar Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a teşekkür ederlerken, bu tür programların gelecek yıllarda da devamını diliyoruz talebinde bulundular.