Devrek Devlet Hastanesinde göz ameliyatı yapılmaya başlandı

Devrek Devlet Hastanesine yeni cihazların gelmesi ile birlikte göz ameliyatları yapılmaya başlandı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Devlet Hastanesinde yeni cihazların hastane bünyesine kazandırılması ile birlikte göz ameliyatları yapılmaya başlandı. Hastaneyi en mükemmel hale getirip vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Hastane Başhekimi Op. Dr. Onur Merdivan, "Hastanemizde 15 Kasım 2019 tarihi itibariyle yeni alımı yapılan göz ameliyatlarında, katarakt cerrahisinde kullanılan Fako cihazı ve göz ameliyat mikroskobu hizmete girmiş olup Göz Hastalıkları Uzmanımız Op. Dr. Pınar Kaya tarafından göz ameliyatlarına başlanmıştır. İnşallah Aralık ayı içresinde de tomografı cihazımızı da hastanemize kazandırarak 7\24 hastalarımıza hizmet vermeye başlayacağız. Cihazlarımızın hastanemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum“ diye konuştu.