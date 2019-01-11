İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek Engelsiz Yaşam Merkezinden anlamlı bağış

Devrek’te faaliyette bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi personeli ve burada kalan engelli bireyler tarafından Yemen’e bağışta bulunuldu.

Devrek'te faaliyette bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi personeli ve burada kalan engelli bireyler tarafından Yemen'e bağışta bulunuldu.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi personeli ve burada kalan engelli bireyler tarafından Yemen'e nakit bağışında bulunuldu. Afad tarafından yurt genelinde başlatılan yardım kampanyasına destek vermekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden engelli bireyler ve kurum personeli,” Bizler ülkemizde rahat ve huzur içindeyiz. Ancak bu ülkede yaşayan kardeşlerimiz zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermekteler. Bizlerde personel ve burada eğitim gören kardeşlerimiz ile kendi harçlıklarımızdan biriktirmiş olduğumuz 1251 lirayı kurum yetkilileri nezaretinde Devrek Ziraat Bankası Şubesine yatırarak onlara bir nebze olsun katkı sağlayalım istedik” diye konuştular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.