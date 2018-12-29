Devrek Gazi Ortaokulu tarafından dayanışma kahvaltısı düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Gazi Ortaokulu tarafından düzenlenen ve Devrek Otel'de gerçekleştirilen kaynaşma ve dayanışma kahvaltısı Devrekli vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, okula maddi katkı vermenin mutluluğunu yaşadılar. Organize edilen kahvaltı programı ile ilgili bilgi veren Devrek Gazi Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Nurten Çepcioğlu,” Bugün burada okulumuz yararına düzenlenen dayanışma ve kaynaşma kahvaltı programı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Davetlilerimizin destekleri ile hayata geçirdiğimiz bu organizasyonda elde edilecek gelir ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ile okulumuzun giderlerinde kullanılacaktır. Organize ettiğimiz bu kahvaltıda bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve hemşehrilerimize yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu