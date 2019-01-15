Devrek HEM, 135 günde 99 kurs açtı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan çeşitli kategorilerde ki kurslar ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Merkezde açılan kurslarla ilgili bilgi veren Devrek Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yaşar Özlüoğlu,” Merkezimizde 3 Eylül 2018 tarihinden 15 Ocak 2019 tarihin kadar toplam 99 kurs açılmıştır. Bu kurslardan üç tanesi, Milli Parklar İl Müdürlüğü, İşkur ve İlçe Gıda, Tarım, Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile açılmıştır. Geri kalan 96 kurs merkezimizce açılmıştır. Merkezimiz öğrencilerimizin ilimiz kültür değerlerini tanımaları ve boş zamanlarda kültür etkinlikleri ile geçirmeleri için iki ilkokul, iki ortaokulda Zonguldak Yöresi Halk Oyunları kursu açılmıştır. Yine bir ilkokul bir ortaokul ve Devrek Meslek Yüksekokulunda Kahramanmaraş Yöresi Halk Oyunları kursu açmıştır. Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek öğrencilerimize yönelik olarak İngilizce, Türk İşaret Dili Eğitimi, Osmanlıca kursu açtık. Engelsiz Yaşam Merkezinde ebru, ahşap boyama ve vernikleme, ev mefruşatı dikiş, takı tasarım kursları açtık. Devrek Ceza İnfaz Kurumunda ise ahşap baston yapımı, ahşap boyama ve vernikleme, mantar yetiştiriciliği, birinci ve ikinci kademe okuma yazma eğitimi, erkek saç sakal kesim kursları açılmıştır. Yine ayrıca merkezimizde mezun öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarımız açıldı. Kurslarımız merkezimizin yanı sıra Devrek Belediyesine ait binalarda, Gençlik Merkezinde, Esnaf ve Sanatkârlar Odası binasında ve okullarımızda açılmaktadır. Kurslarımıza 997 bayan 591 erkek kursiyerimiz kayıt olmuş olup, tamamlanan kurslardan 219 bayan 261 erkek kursiyerimiz sertifika almıştır. Halen diğer kursiyerlerimizin eğitimleri devam etmektedir” diye konuştu.