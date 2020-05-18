Devrek İlçe Stadyumunda Atatürk posteri ve Türk bayrağı asıldı

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle spor müsabakaları iptal edilmişti. Yaklaşık 2 aydır boş kalan spor tesislerinde uzun zaman sonra ses yükselecek.

Gençlik Spor Bakanı Dr. Muharrem Muhammet Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, ''19 Mayıs saat 19.19'da Türkiye genelinde bütün stadyum, spor salonları ve öğrenci yurtlarımızdan İstiklal Marşımız yükselecek. Dünden bugüne aynı ruh ve aynı çoşkuyla. Korkma sönmez bu şafaklarda al sancak''dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımının ardından spor tesislerinde hazırlıklar başladı. Zonguldak'ta Devrek İlçe Stadyumunda, itfaiye ekiplerinin destekleri ile Devrek İlçe Stadyumuna Türk bayrakları ve Atatürk posteri asıldı. 19 Mayıs Salı günü saat 19:19'da tüm Türkiye'de spor tesislerinde İstiklal Marşı okunacak.