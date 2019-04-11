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Devrek Jandarma personelinden İlçe Emniyetine ziyaret

Devrek Jandarma personeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne nezaket ziyaretinde bulundu.


Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğüne tebrikler ve ziyaretler kesintisiz devam ederken, Devrek İlçe Jandarmada görev yapan personel de Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koparan nezaretinde emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek kuruluş yıl dönümlerini kutladılar. Jandarma personelinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Devrek İlçe Emniyet Müdürü Selim karartı,” Arkadaşlarımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koparan ise,” Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle kendilerini hem tebrik ettik hem de çeşitli konular üzerinde bilgi alışverişinde bulunduk. Arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu

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