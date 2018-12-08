Devrek jandarmadan örnek alınacak ziyaretler

Devrek'te görev yapan ilçe jandarma ekipleri engellilere çeşitli ziyaretlerde bulundular.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Jandarma biriminde görev yapan askerler “ Dünya Engelliler Haftası ” etkinlikleri kapsamında Devrek Huzurevi ve Devrek Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan vatandaşları ziyaret ederek çiçek ve çeşitli hediye takdimlerinde bulundular.

Devrek İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koparan nezaretinde her iki kuruma da ziyarette bulunan askerler burada kanla vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettirdiler.