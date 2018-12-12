Devrek kampüste İngilizce tiyatro oyunu sahnelendi

Devrek Kampüs Spor Salonunda, Tiyatro Şiir Müzik Topluluğu tarafından ‘Closed' adlı oyun sahnelendi.

Devrek Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencileri tarafından İngilizce olarak sahnelenen oyunda, Türkçe alt yazı uygulamasıyla da tüm izleyicilere hitap edilmeye çalışıldı. Yönetmenliğini M. Harun Kartoğlu'nun yaptığı oyun, Devrek halkı ve kampüs öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Mülteci sorunları ve dışlanmışlık temalı oyundaki performanslar izleyenlerden büyük ilgi gördü. Topluluk başkanı Öğr. Gör. İbrahim Kadem, oyunun yönetmeni Kartoğlu ve öğrenciler, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde bir ilki gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirttiler. “Sanatın dili olmaz çünkü sanat evrenseldir” mesajıyla sahnelenen oyunda; öğrencilerin, dili kullanma, rol yapma ve duyguyu seyirciye aktarma becerileri izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.