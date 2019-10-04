Devrek Kaymakam Vekili Altay köy ziyaretlerine devam ediyor

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakam Vekili Ümit Altay çeşitli birim amirleri ile birlikte ilçeye bağlı köyler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak ziyaretlere devam ediyor.

Kaymakam Vekili Ümit Altay göreve yeni başlamasından dolayı beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Yıldırım, Yazı İşleri Müdürü Gün Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık, İlçe Sosyal Hizmetler Vakfı Müdürü Murat Keklik, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Rıfat Verim, Dr. Gülfer Çetin Köy Hizmetleri Şefi Mete Seyhan ile birlikte ilçeye bağlı Yazıcık ve Akçabey'i ziyaret ederek muhtarların ve köylü vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Vekili Altay köylere düzenlenen ziyaretle ilgili şunları söyledi:

"Bugünkü ziyaretimizin amacı, köylerde ikamet eden vatandaşlarımızın ve muhtarların sorunlarını yerinde dinleyerek istek ve taleplerini ilgili kurum amirlerimiz ile paylaştık. Bugün ziyaret ettiğimiz köylerimizde ciddi anlamda eksiklik göremedik vatandaşlarımızın Yazıcık Köyünde bulanan sağlık ocağına sürekli kalmak kaydıyla sağlık personeli talepleri vardı hali hazırda burada ki sağlık personelin geçici olarak görev yaptıklarını, bunun da kendileri için çok önem arz etmediklerini ifade ettiler. Ben konuyu sayın valime aktaracağım bura da ki bu problemi çözmeye çalışacağız. Bir de Akçabey Köyünde halen araçların kullanmakta olduğu bir tahta köprü var. Bu da ciddi anlamda tehlike arz etmekte en kısa sürede bir keşif çıkartarak buraya normal stantlarda bir köprü inşa edilmesi için gerekli yerlere yazılarımızı yazacağız.”

Köyde bulunan ilköğretim okulunu da ziyaret eden Altay, burada eğitim gören engelli talebe ile sohbet ederek yakından ilgilenen Altay, öğrenciye sorunun olup olmadığı hakkında bilgi alışverişinde yakından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi