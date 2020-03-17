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Devrek Kaymakamı Altay'dan Koronavirüs açıklaması

Devrek Kaymakamı Ümit Altay’dan Koronairüsü ile ilgili açıklama yapıldı.

Devrek Kaymakamı Ümit Altay'dan Koronairüsü ile ilgili açıklama yapıldı.


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile ilgili Kaymakam Vekili Ümit Altay tarafından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Altay tarafından yapılan açıklamada, ” Kıymetli Devrekliler, Umreden döndükten sonra öksürük şikayetiyle Devrek Devlet Hastanesine yatan vatandaşımızda Koronavirüsü bulgularına rastlanmamıştır. Hayatını kaybettiği yönündeki dedikodular asılsızdır Hastanemiz yatan vatandaşımızın zatürree teşhisi ile tedavisine başlanmış kısa süre içerisinde tedavisine antibiyotik tedavisine cevap vermiş ve durumu iyiye gitmekte şu an tedbir amaçlı olarak gözlem altında tutulmaya devam edilmektedir. Panik ve kargaşa ortamı oluşturmak isteyenlere itibar etmeden korunma önlemlerini uygulayarak, ve resmi makamlarca yapılan duyurular doğrultusunda hareket ederek ,bu dönemi geçirelim tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dilerim” ifadelerine yer verdi.

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