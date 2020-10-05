İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek Kaymakamlığı bağış kampanyası düzenledi

Devrek Kaymakamlığı tarafından durumu olmayan öğrenciler için tablet bağış kampanyası düzenlendi.


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından maddi durumu olmayan öğrenciler için tablet kampanyası düzenlendi. Durumu olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet bağış kampanyası organize ettiklerini belirten Kaymakam Ümit Altay,” Tüm hemşerilerimizin, özellikle de iş insanlarımızın ve Devrekli gurbetçi vatandaşlarımızın bu anlamda katkılarını bekliyoruz. Maddi olarak katkıda bulunamayanlardan da ricamız bu duyuruyu paylaşarak kampanyamıza destek verebilirler. Arzu edenler doğrudan tablet alarak Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de teslim edebilirler.


Bu kampanyaya destek verenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Kampanyaya destek verecekler için hesap numaraları görselde yer almaktadır" diye konuştu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.