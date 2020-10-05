Devrek Kaymakamlığı bağış kampanyası düzenledi

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından maddi durumu olmayan öğrenciler için tablet kampanyası düzenlendi. Durumu olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet bağış kampanyası organize ettiklerini belirten Kaymakam Ümit Altay,” Tüm hemşerilerimizin, özellikle de iş insanlarımızın ve Devrekli gurbetçi vatandaşlarımızın bu anlamda katkılarını bekliyoruz. Maddi olarak katkıda bulunamayanlardan da ricamız bu duyuruyu paylaşarak kampanyamıza destek verebilirler. Arzu edenler doğrudan tablet alarak Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de teslim edebilirler.

Bu kampanyaya destek verenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Kampanyaya destek verecekler için hesap numaraları görselde yer almaktadır" diye konuştu