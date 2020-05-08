Devrek Kaymakamlığı yeni kararları açıkladı

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakamı Ümit Altay tarafından Korona virüs ile ilgili mücadele kapsamında yeni açıklama gerçekleştirildi. Altay yaptığı açıklamada,” Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni aldığımız Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımızda önemli hususlar mevcuttur. 11 Mayıs itibarıyla faaliyetine tekrar başlayacak esnaflarımızın belirtilen tedbirlere uymaları kamu sağlığı için çok önemli ve gereklidir.

Destek çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar yaklaşık 100 küçük esnafımıza 1200 TL kira yardımında bulunduk. 11 Mayısta açılacak iş yerleri için de ilk haftaya mahsus olmak üzere maske desteği sağlayacağız. Bununla ilgili başvuru yapılmasına gerek yoktur. Bu konuda Vefa destek merkezimizden görevlilerimiz sizleri arayacaklardır. Pazar günü sokağa çıkmasına kısmen izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan maskesi olmayanlar o gün sahada denetimle görevli emniyet ekiplerimizden maske temin edebileceklerdir.

Şimdiden bu vesile ile bütün annelerin Anneler Gününü kutlar, mutlu ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi