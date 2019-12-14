Devrek Kent Konseyi Gençlik Meclisinde yeni dönem

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde gerçekleştirilen Kent Konseyi Gençlik Meclisi olağan genel kurul toplantısında yapılan seçimde eski başkan Emrullah Gülseven idareyi yeni başkan Emre Karaöz'e devretti.

Belediye Nikah Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve Kent Konseyi idarecileri hazır bulundu. Tek adayın olması nedeniyle oylama yapılmayan genel kurul toplantısında konuşan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Gençlerimize güvenim tamdır. Ben girdiğim seçimde de belediye başkanlığını gençlerimizin özverili çalışmaları neticesinde kazandım. Devrek Kent Konseyinin her birimine kapımız sonsuza kadar açıktır. Yeni yönetime başarılar diliyorum” diye konuştu.