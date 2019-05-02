Devrek Meslek Okulu'ndan Bilim Şenliği ve Özel Eğitim Sergisi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Devrek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hayat geçirilen Bilim Şenliği ve Özel Eğitim Sergisi davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Saygı duruşu ver İstiklal Marşının ardından başlayan ve özel eğitim gören özel öğrenciler tarafından sergilenen gösterilerle başlayan etkinlik sergi salonunda öğrenciler tarafından projelendirilen robotik ve diğer çalışmalar ilgi ile gezilirken, 22 özel öğrencinin sergilediği el işleri ve diğer çalışmalarda davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Düzenlenen etkinlikle ilgili davetlilere bilgi veren okul müdürü Recep Kıysın, "Göz olanı, akıl ise geleceği görür. Gelişme ve icatlar hiçbir zaman durmayacak. İnsanlık var oldukça yeni şeyler ve yerler keşfedilecek. Biz bugün sergilediğimiz bu çalışmalarla çağa ışık tutacak icatlar yapamasak da, bu mikro ölçekte benzerlerini yapıyoruz. Yani kısaca çocuklarımıza bulmanın ve icat etmenin yolunu öğretiyoruz. Bu yıl da öğretmen ve öğrencilerimizin yoğun ve özverili bir şekilde yaptıkları çalışmaları bilim şenliği adıyla sizlerin beğenisine sunmaya çalışırken, bununla birlikte bu günlerde başlayacak olan özel eğitim haftası etkinliği kapsamında okulumuzda mobilya ve iç mekan tasarımı alanı, mobilya süsleme sanatları dalı ve moda tasarım teknolojileri alanı, kadın terziliği dalında mesleki eğitim gören 22 Özel eğitimli öğrencimizin hazırladığı ürünlerinin sergilenmesi de bu programımıza ayrıca renk katmıştır. Yaptığımız çalışmaların amacı, öğrencilerimizin kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapabilmeleri, araştırmalarını somutlaştırma ve sonuçlarını sunabilmeleridir. Öğrencilerin ürettiklerini herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturulmuştur. Bu ortamda araştırmalarını sunacak olan öğrencilerimiz, tasarlayıp üretebilmenin heyecanını, ürettiğini başkalarıyla paylaşmanın coşkusunu ve bunların kendisinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşayacaktır. Umuyorum ki bu çalışma, ileride tüm katılımcı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve çalışmalarımızı izlemeye gelen misafirlerimize önemli bir kaynak, bilgi ve girişimcilik sağlayacaktır” diye konuştu.

Düzenlenen programa; Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Recep Korum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Tura, okul müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.