Devrek Müftülüğünden hayır çarşısı kermesi

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Müftülüğü tarafından hayata geçirilen hayır çarşısı kermes programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Müftülük Kur'an Kursu organizasyonu nezaretinde açılan ve geliri Kur'an kursunda okuyan öğrencilere yönelik değerlendirilecek programla ilgili konuşan Devrek Müftüsü Hasan İzmirli,” Öncelikle bu organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Merkez Kız Kur'an Kursu Kurs Aile Birliğinin katkıları ile hayata geçirilen programımıza destek veren herkese tekrara teşekkürlerimi sunuyorum. Malum hayır yapmanın birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan birsi de bugün burada hayata geçirdiğimiz hayır çarşısıdır. Merkez Kız Kur'an Kursunda öğrencilerimize katkı olsun diye açtığımız bu etkinliğimizi sizlerle birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ise yaptığı konuşmada,” Bizler göreve gelmeden önce özellikle milli eğitim camiasında olacağız, Kur'an kurslarında olacağız, camilerde olacağız işte bugün de hayata geçirilen hayır çarşısında birlikteyiz. Belediye olarak elimizden gelen tüm imkanları bu tür kurumlara destek vermek için gayret sarf etmeye çalışacağız. Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayır kermesinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.