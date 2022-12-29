Devrek MYO'dan maden şehitlerinin anısına proje

Etkinlik, Öğr. Gör. Şeyda Bükrücü Kazkondu, Dr. Öğr. Üyesi Şule Kıycı ve Dr. Öğr. Üyesi Yakup Söylemez'in proje koordinatörlüğünde Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileriyle gerçekleştirildi.

Etkinlikte doğadan topladıkları meyveleri kurutan öğrenciler, meyve paketlerinin üzerine Amasra'da meydana gelen grizu patlamasında şehit olan madencilerin isimlerini yazdı. Maden şehitlerinin anısını yaşatmak adına kurutulmuş meyve paketlerini kampüs içerisinde dağıtan öğrenciler diğer yandan farkındalık panosu hazırladı. Pano açılışında maden şehitlerine ithafen dua okuyan öğrenciler, hazırladıkları irmik helvası ve pişmaniyeyi kampüste tüm maden şehitleri hayrına dağıttı.