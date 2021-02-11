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Devrek oto sanayi sitesindeki yangın korkuttu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yer alan oto sanayisinde çıkan yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yer alan oto sanayisinde çıkan yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.


Eski Sanayi Sitesi 4. Blok numara 5'te Adem Dedeman'a ait oto kaporta dükkanında çıkan yangın çevredeki esnaflar tarafından korkuya neden oldu.


Devrek itfaiye ekipleri tarafından yangına kısa sürede müdahale edilerek alevler çevre iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.


Henüz nedeni belirlenemeyen yangında dükkan içinde tamir için bırakılan iki araçta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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