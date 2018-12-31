Devrek pazarında yılbaşı hareketliliği

Devrek'te Pazartesi günü kurulan ve bu yılbaşı gününe de denk gelmesi nedeniyle ilçe pazarında gözle görülür hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yılbaşı nedeniyle ilçe pazarında gözle görülür hareketlilikler yaşanmaya başlandı. Aynı zamanda yılın son gününe de denk gelen ilçe pazarında vatandaşlar alışveriş yapak için adeta halk pazarına akın ettiler. Özellikle yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hindi, kaz ve köy tavuklarını tercih eden Devrekliler, "Pazar da tercih ettiğimiz her şey var fiyatlarda anormallik bir durum yok“ diye konuşurlarken, pazarda köy tavuğu 20 ile 35 arası, kaz fiyatları 150 ile 165 lira arası hindi fiyatları ise 150 ile 200 lira arasında alıcı buluyor.