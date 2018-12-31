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Devrek SCU Fen Lisesinden Robotik kodlama eğitimi

Devrek’te faaliyette bulunan Sebahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi tarafından öğretmenlere yönelik robotik kodlama eğitimi verildiZonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Sebahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi tarafından öğretmenlere yönelik robotik kodlama eğitimi verildi.

Devrek'te faaliyette bulunan Sebahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi tarafından öğretmenlere yönelik robotik kodlama eğitimi verildi


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Sebahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi tarafından öğretmenlere yönelik robotik kodlama eğitimi verildi. Okulun bir bölümünde özel olarak hayata geçirilen ve 32 öğretmenin eğitim gördüğünü belirten SCU Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Kırgil, "Devrek Çaycuma ver Gökçebey'in çeşitli okullarında görev yapan öğretmen arkadaşlarımız için düzenlenen robotik kodlama ve stem sınıfımız toplam 300 bin liraya mal oldu. Çaycuma, Gökçebey ve Devrek deki görevli toplam 32 öğretmen arkadaşımız üç gün boyunca bu kapsamda robotik kodlama ve stem eğitimi verildi. Eğitim sonucunda tüm katılımcılara sertifika verilecektir. Amacımız okulumuzu robotik kodlama ve stem merkezi haline getirerek öğretmenlerin ve öğrencilerimizin hizmetine sunmaktır. Eğitimlerde toplam da 17 tablet,17 dizüstü bilgisayarı,18 robot ve 18 yarışma robot seti bulunmaktadır” diye konuştu.

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